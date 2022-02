Guerra Ucraina, lo United si separa da Aeroflot: «Preoccupati di quello che accade» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Manchester United si separa oggi ufficialmente da Aeroflot. Il messaggio dei Red Devils dopo la decisione presa Oggi è arrivata l’ufficialità: il Manchester United ha deciso di interrompere la partnership con Aeroflot, compagnia aerea russa. Una decisione inevitabile dopo lo scoppio della Guerra in Ucraina. IL MESSAGGIO – «Condividiamo le preoccupazioni dei nostri tifosi in tutto il mondo ed estendiamo le nostre condoglianze alle persone colpite». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Manchestersioggi ufficialmente da. Il messaggio dei Red Devils dopo la decisione presa Oggi è arrivata l’ufficialità: il Manchesterha deciso di interrompere la partnership con, compagnia aerea russa. Una decisione inevitabile dopo lo scoppio dellain. IL MESSAGGIO – «Condividiamo le preoccupazioni dei nostri tifosi in tutto il mondo ed estendiamo le nostre condoglianze alle persone colpite». L'articolo proviene da Calcio News 24.

