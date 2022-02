Guerra Ucraina, l’Italia a fianco di Zelensky. Draghi: ‘110 milioni di euro di aiuti umanitari’ (Di venerdì 25 febbraio 2022) Guerra in Ucraina, l’Italia si schiera a fianco del presidente Zelensky e condanna con assoluta fermezza l’invasione russa, attraverso le parole espresse questa mattina dal Premier Mario Draghi nell’informativa alla Camera sulla crisi in atto. Il Presidente del Consiglio ha giudicato l’attacco di Putin verso il Governo di Kiev come una “gravissima violazione della sovranità di uno stato libero e democratico, dei trattati internazionali e dei più fondamentali valori europei”. Quello che sta accadendo è inaccettabile e il comportamento della Russia rende il dialogo difficile se non addirittura impossibile. Per questo, secondo Draghi, è necessario per l’europa e quindi anche per l’Italia “rafforzare la sicurezza e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 febbraio 2022)insi schiera adel presidentee condanna con assoluta fermezza l’invasione russa, attraverso le parole espresse questa mattina dal Premier Marionell’informativa alla Camera sulla crisi in atto. Il Presidente del Consiglio ha giudicato l’attacco di Putin verso il Governo di Kiev come una “gravissima violazione della sovranità di uno stato libero e democratico, dei trattati internazionali e dei più fondamentali valoripei”. Quello che sta accadendo è inaccettabile e il comportamento della Russia rende il dialogo difficile se non addirittura impossibile. Per questo, secondo, è necessario per l’pa e quindi anche per“rafforzare la sicurezza e ...

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - ALisimberti : RT @michele_geraci: ??#Russia pronta a negoziare con #Ucraina a due condizioni, di cui una è Neutralità dell #Ukraine e non ingresso nella… - Asya2803891221 : RT @PMirigliani: In questo momento abbiamo cose più importanti su cui concentrarci come la @guerra in Ucraina ma vi @assicuro che a breve… -