Guerra Ucraina, Lavrov: “Russia pronta a negoziare se Kiev depone armi” (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dopo l’inizio della Guerra in Ucraina, la Russia è pronta a negoziare se Kiev “depone le armi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, nel corso di un punto stampa. “Siamo pronti per i negoziati, in qualsiasi momento, non appena le forze armate ucraine ascolteranno la nostra richiesta e deporranno le armi”, ha detto Lavrov all’indomani dell’inizio dell’offensiva russa in Ucraina. “Non possiamo riconoscere l’attuale governo dell’Ucraina come democratico”, ha detto ancora il ministro. “Abbiamo tentato la soluzione diplomatica di questa crisi”, ha proseguito il capo della diplomazia russa, secondo cui l’operazione militare lanciata da ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dopo l’inizio dellain, lasele”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei, nel corso di un punto stampa. “Siamo pronti per i negoziati, in qualsiasi momento, non appena le forze armate ucraine ascolteranno la nostra richiesta e deporranno le”, ha dettoall’indomani dell’inizio dell’offensiva russa in. “Non possiamo riconoscere l’attuale governo dell’come democratico”, ha detto ancora il ministro. “Abbiamo tentato la soluzione diplomatica di questa crisi”, ha proseguito il capo della diplomazia russa, secondo cui l’operazione militare lanciata da ...

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - Sara60825982 : RT @Leon4rd__: Quelli che ci hanno dato le notizie sulla pandemia per due anni, sono gli stessi che ci stanno raccontando la guerra in Ucra… - ItaliaStartUp_ : L'Ucraina arruola hacker per difendersi dalle minacce informatiche della Russia -