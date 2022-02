Guerra Ucraina, Kobiashvili appoggia lo Schalke: “Giusto eliminare sponsor Gazprom” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Giocavo nello Schalke 04 quando scoppiò la Guerra fra Georgia e Russia, nel 2008. Per me fu categoricamente inaccettabile scendere in campo con una maglia con sopra la scritta Gazprom e per questo mi rifiutai di giocare la sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Accolgo con favore la notizia di oggi rispetto alla quale la mia ex squadra ha preso la decisione di rimuovere il nome della compagnia petrolifera statale russa dalle sue maglie“. Così Levan Kobiashvili, ex giocatore dello Schalke 04, in merito alla decisione della società tedesca di eliminare lo sponsor Gazprom dalle maglie. Dopo l’attacco della Russia in territorio ucraino e quindi l’inizio della Guerra, il club di Gelsenkirchen ha deciso di non voler più dar ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Giocavo nello04 quando scoppiò lafra Georgia e Russia, nel 2008. Per me fu categoricamente inaccettabile scendere in campo con una maglia con sopra la scrittae per questo mi rifiutai di giocare la sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Accolgo con favore la notizia di oggi rispetto alla quale la mia ex squadra ha preso la decisione di rimuovere il nome della compagnia petrolifera statale russa dalle sue maglie“. Così Levan, ex giocatore dello04, in merito alla decisione della società tedesca dilodalle maglie. Dopo l’attacco della Russia in territorio ucraino e quindi l’inizio della, il club di Gelsenkirchen ha deciso di non voler più dar ...

