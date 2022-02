Guerra Ucraina, Kiev sotto assedio, ma resiste. Colpito un edificio residenziale. Zelensky: “I russi hanno perso 3.500 soldati. In arrivo armi dai nostri alleati. Non credete alla fake news, sono qui”. Mosca: distrutti 821 obiettivi militari (Di sabato 26 febbraio 2022) Il presidente ucraino lancia un appello disperato. Una risoluzione Onu “deplora” l’attacco, mentre Pechino chiede che si torni a dialogare. Gli Usa sanzionano Putin, Lavrov e Gerasimov Leggi su lastampa (Di sabato 26 febbraio 2022) Il presidente ucraino lancia un appello disperato. Una risoluzione Onu “deplora” l’attacco, mentre Pechino chiede che si torni a dialogare. Gli Usa sanzionano Putin, Lavrov e Gerasimov

