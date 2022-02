Guerra Ucraina, Kiev: “Russia ha perso 800 uomini” (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra in Ucraina, la Russia ha già perso 800 uomini. Lo sostiene il ministero della Difesa di Kiev, secondo le perdite ‘nemiche’ includono sette aerei, sei elicotteri, 130 veicoli blindati e oltre 30 carri armati. “Il giorno più difficile sarà oggi. Il piano del nemico è di sfondare con i carri armati da Ivankiv e Chernihiv fino a Kiev”, ha poi detto il consigliere del ministero dell’Interno ucraino, Anton Gerashenko. Il presidente Volodymyr Zelensky resta “un obiettivo principale per l’aggressione russa”, ha quindi detto alla Cnn il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Ned Price. Zelensky, ha affermato, “rappresenta in molti modi, personifica persino, le aspirazioni democratiche e le ambizioni dell’Ucraina, del ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) –in, laha già800. Lo sostiene il ministero della Difesa di, secondo le perdite ‘nemiche’ includono sette aerei, sei elicotteri, 130 veicoli blindati e oltre 30 carri armati. “Il giorno più difficile sarà oggi. Il piano del nemico è di sfondare con i carri armati da Ivankiv e Chernihiv fino a”, ha poi detto il consigliere del ministero dell’Interno ucraino, Anton Gerashenko. Il presidente Volodymyr Zelensky resta “un obiettivo principale per l’aggressione russa”, ha quindi detto alla Cnn il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Ned Price. Zelensky, ha affermato, “rappresenta in molti modi,nifica persino, le aspirazioni democratiche e le ambizioni dell’, del ...

