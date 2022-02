Guerra Ucraina, Kiev fa saltare la rete ferroviaria. Armi in arrivo da Germania e Belgio. L’Italia dichiara lo stato di pre-allarme per il gas (Di sabato 26 febbraio 2022) Nella capitale coprifuoco dalle 17 alle 8. Biden: «Sanzioni o terza Guerra mondiale». Nel mirino nel riserve accumulate per l’invasione. Il Papa chiama Zelensky Leggi su lastampa (Di sabato 26 febbraio 2022) Nella capitale coprifuoco dalle 17 alle 8. Biden: «Sanzioni o terzamondiale». Nel mirino nel riserve accumulate per l’invasione. Il Papa chiama Zelensky

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - _Nico_Piro_ : #26febbraio #guerra #Russia #Ucraina #RussiaUkraineConflict tutti gli occhi sono su #Kiev dove si gioca a mio avvi… - Luigiei40 : RT @CarlaKaky: Il PDocchio promette aiuti militari, è già pronto a mandare a morire i nostri ragazzi in Ucraina per gli sporchi interessi s… - EricrapErikrap : RT @MariangelaSalv5: Mia figlia ora: mamma lo sai che una signora Ucraina mi ha appena detto che la sua famiglia è lì ed è tranquilla, mi… -