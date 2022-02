Guerra Ucraina, Kalynychenko: «Penso ai miei familiari. Cosa diavolo avete fatto?» (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’ex calciatore Maksim Kalynychenko ha detto la sua sulla Guerra in Ucraina. Il suo messaggio lanciato attraverso i social Maksim Kalynychenko, ex calciatore della Nazionale Ucraina, ha commentato tramite i propri social la Guerra che sta colpendo il suo paese. IL MESSAGGIO – «È una giornata piovosa, uno dei giorni peggiori della mia vita. Non posso guardare tutto, non posso crederci anche se tutto era previsto. Ma credevo in un minimo di buon senso. Ora i miei amici e la mia famiglia sono seduti nei parcheggi, nelle metropolitane, nei garage con gatti, cani e probabilmente topi. Non so Cosa fare, sono devastato. Cosa diavolo avete fatto?». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’ex calciatore Maksimha detto la sua sullain. Il suo messaggio lanciato attraverso i social Maksim, ex calciatore della Nazionale, ha commentato tramite i propri social lache sta colpendo il suo paese. IL MESSAGGIO – «È una giornata piovosa, uno dei giorni peggiori della mia vita. Non posso guardare tutto, non posso crederci anche se tutto era previsto. Ma credevo in un minimo di buon senso. Ora iamici e la mia famiglia sono seduti nei parcheggi, nelle metropolitane, nei garage con gatti, cani e probabilmente topi. Non sofare, sono devastato.?». L'articolo proviene da Calcio News 24.

