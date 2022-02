Guerra Ucraina, il dramma dei profughi: 'In quattro milioni potrebbero fuggire' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Guerra Ucraina, il dramma dei profughi Roma, 25 febbraio 2022 - Guerra Ucraina , le ultime notizie ci raccontano la grande fuga di donne e bambini. Eccole ai confini, le borse con quello che si può ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022), ildeiRoma, 25 febbraio 2022 -, le ultime notizie ci raccontano la grande fuga di donne e bambini. Eccole ai confini, le borse con quello che si può ...

Advertising

FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - ArchCmc : RT @romatoday: La guerra vista dagli italiani in Ucraina: 'Rastrellamenti e civili morti in strada' - Internazionale : Con lo scoppio della guerra in Ucraina, i prezzi del gas e dell’elettricità sono destinati a restare “alti e volati… -