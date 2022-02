Guerra Ucraina, il comitato UEFA: «Club e Nazionali russe e ucraine giocheranno in campo neutro» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il comitato esecutivo UEFA convocato per oggi ha deciso che Club e Nazionali russe e ucraine giocheranno le partite casalinghe in campo neutro Posizione netta dell’UEFA in merito a quanto sta accadendo in Ucraina. Fino a nuovo ordine, come appare nel comunicato successivo al comitato esecutivo svoltosi in mattinata, i Club e le Nazionali russe e ucraine dovranno disputare le gare casalinghe in campo neutro. LA NOTA – «Nella riunione odierna, il comitato Esecutivo UEFA ha anche deciso che i Club e le Nazionali ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ilesecutivoconvocato per oggi ha deciso chele partite casalinghe inPosizione netta dell’in merito a quanto sta accadendo in. Fino a nuovo ordine, come appare nel comunicato successivo alesecutivo svoltosi in mattinata, ie ledovranno disputare le gare casalinghe in. LA NOTA – «Nella riunione odierna, ilEsecutivoha anche deciso che ie le...

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - Alex_Bruzzi1975 : RT @francescoassisi: Da Assisi la preghiera per la pace in Ucraina ?????? Veglia di preghiera sabato 26 alle 21 in Porziuncola ??Leggi APPELL… - cecilia_trocino : RT @luiss_engel: #Kiev 2022 - Bimbi salutano soldati ucraini pronti alla guerra, come un 1940 qualunque. #StopWar #NoWar #Ucraina #RussiaUk… -