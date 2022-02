Guerra Ucraina, ecco le immagini dei carri armati russi che avanzano a 10 km dal parlamento di Kiev – Il video (Di venerdì 25 febbraio 2022) ecco le prime immagini dei carri armati russi che avanzano nel distretto di Obolon dirette verso Kiev. Le ha postate su Telegram il canale indipendente di informazione Nexta Ukraine. Il luogo delle immagini dista solo 10 kilometri dalla sede della presidenza Ucraina. Leggi anche: L’assedio di Kiev colpita dai missili: «L’esercito russo è entrato nella capitale» Bollette, benzina, pane, profughi: cosa rischia l’Italia con la Guerra tra russia e Ucraina L’assalto delle truppe russe all’edificio del servizio di sicurezza ucraino a Melitopol – Il video L’ospedale ucraino che trasferisce i neonati nel rifugio antiaereo – Il ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 febbraio 2022)le primedeichenel distretto di Obolon dirette verso. Le ha postate su Telegram il canale indipendente di informazione Nexta Ukraine. Il luogo delledista solo 10 kilometri dalla sede della presidenza. Leggi anche: L’assedio dicolpita dai missili: «L’esercito russo è entrato nella capitale» Bollette, benzina, pane, profughi: cosa rischia l’Italia con latraa eL’assalto delle truppe russe all’edificio del servizio di sicurezza ucraino a Melitopol – IlL’ospedale ucraino che trasferisce i neonati nel rifugio antiaereo – Il ...

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - ultimora_pol : #Ucraina #Russia Mario #Draghi: 'L'agenda della Russia è complessa e a lungo premeditata. Ho l'impressione di esse… - moonchi53832056 : RT @uelapastela: Le stesse persone che pensavano che il covid fosse solo un'influenza passeggera e prendevano per il culo chi era allarmat*… -