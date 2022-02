Guerra Ucraina, Borse europee in rialzo: gli investitori valutano la portata delle sanzioni alla Russia. Frumento ai massimi dal 2008 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Rimbalzo in vista per le Borse europee, compresa Piazza Affari: dopo il crollo delle ultime 24 ore, stamattina arrivano i primi segnali di ripresa. In avvio di seduta i listini del Vecchio continente si sono messi in deciso rialzo, in scia alla chiusura positiva di Wall Street e dei listini asiatici (Tokyo ha chiuso con un +1,95%). Tuttavia, persistono le preoccupazioni per la vicenda Russia-Ucraina che ieri ha scosso i mercati: gli investitori stanno stanno valutando le sanzioni decise dalla comunità internazionale nei confronti della Russia, ritenute meno forti del previsto. Ma il vero campanello d’allarme arriva dal prezzo del Frumento, che è balzato ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Rimbalzo in vista per le, compresa Piazza Affari: dopo il crolloultime 24 ore, stamattina arrivano i primi segnali di ripresa. In avvio di seduta i listini del Vecchio continente si sono messi in deciso, in sciachiusura positiva di Wall Street e dei listini asiatici (Tokyo ha chiuso con un +1,95%). Tuttavia, persistono le preoccupazioni per la vicendache ieri ha scosso i mercati: glistanno stanno valutando ledecise dcomunità internazionale nei confronti della, ritenute meno forti del previsto. Ma il vero campanello d’rme arriva dal prezzo del, che è balzato ai ...

