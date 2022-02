Guerra Russia-Ucraina, Zelensky pubblica un video in strada a Kiev: “Siamo qui a difendere il Paese” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Buonasera a tutti! Il leader della fazione è qui, il capo dell’ufficio del presidente è qui, il primo ministro Shmygal è qui, è qui Podolyak. Il presidente è qui. Siamo tutti qui, i nostri militari sono qui, i cittadini della società sono qui. Siamo tutti qui, a difendere la nostra indipendenza, il nostro Paese, e rimarrà tale. Gloria ai nostri soldati e soldatesse, gloria all’Ucraina”. È quanto dice il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video appena diffuso sui social, girato in modo artigianale, con una luce scarsa, per strada. Il Presidente vestito con una tuta militare è circondato da altre quattro persone anche loro in tenuta militare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Buonasera a tutti! Il leader della fazione è qui, il capo dell’ufficio del presidente è qui, il primo ministro Shmygal è qui, è qui Podolyak. Il presidente è qui.tutti qui, i nostri militari sono qui, i cittadini della società sono qui.tutti qui, ala nostra indipendenza, il nostro, e rimarrà tale. Gloria ai nostri soldati e soldatesse, gloria all’”. È quanto dice il Presidente ucraino Volodymyrin unappena diffuso sui social, girato in modo artigianale, con una luce scarsa, per. Il Presidente vestito con una tuta militare è circondato da altre quattro persone anche loro in tenuta militare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

