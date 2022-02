Guerra Russia-Ucraina, Svitolina: “Un’altra notte insonne per la mia gente” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il mondo del tennis si schiera contro il conflitto russo-ucraino. Elina Svitolina, tennista Ucraina numero 15 del mondo, ha scritto le seguenti parole in un post Twitter: “Il cuore mi sanguina. Un’altra terrificante notte insonne per la gente in Ucraina. Per favore aiutateci a fermare la Guerra!”. Le fa eco anche il campione russo Andrey Rublev, che parla così in un video pubblicato su Instagram: “Lo sport unisce sempre. In questi momenti capisci quanto una mia partita sia poco importante rispetto a quanto di terribile sta succedendo. L’importante è salvaguardare la pace nel mondo e il rispetto gli uni degli altri”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il mondo del tennis si schiera contro il conflitto russo-ucraino. Elina, tennistanumero 15 del mondo, ha scritto le seguenti parole in un post Twitter: “Il cuore mi sanguina.terrificanteper lain. Per favore aiutateci a fermare la!”. Le fa eco anche il campione russo Andrey Rublev, che parla così in un video pubblicato su Instagram: “Lo sport unisce sempre. In questi momenti capisci quanto una mia partita sia poco importante rispetto a quanto di terribile sta succedendo. L’importante è salvaguardare la pace nel mondo e il rispetto gli uni degli altri”. SportFace.

