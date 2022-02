Guerra Russia-Ucraina, Putin umilia il capo dei servizi segreti: il video del botta e risposta tra il presidente e il numero uno degli 007 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il botta e risposta risale a lunedì scorso. Vladimir Putin ha riunito i vertici dell’esercito e dell’intelligence prima di decidere di riconoscere l’indipendenza di Donetsk e Lugansk. Tra i relatori, c’è il capo dei servizi segreti esterni, Sergei Naryshkin. Come si vede nel video, il presidente russo, in un breve scambio di battute, ha umiliato di fronte a tutti il numero uno degli 007, che è apparso in grande difficoltà. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ilrisale a lunedì scorso. Vladimirha riunito i vertici dell’esercito e dell’intelligence prima di decidere di riconoscere l’indipendenza di Donetsk e Lugansk. Tra i relatori, c’è ildeiesterni, Sergei Naryshkin. Come si vede nel, ilrusso, in un breve scambio di battute, hato di fronte a tutti iluno007, che è apparso in grande difficoltà. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

