Guerra Russia-Ucraina, pioggia di missili su Kiev nella notte: sentite forti esplosioni – Video (Di venerdì 25 febbraio 2022) Una pioggia di missili russi è caduta nella notte su Kiev, la capitale Ucraina, mentre l’esercito ha assediato varie città lungo la strada tra il confine e la città, arrivando a raggiungere un aeroporto ad appena 130 chilometri dalla Polonia. Secondo quanto riferito da Anton Gerashchenko, consigliere del capo del ministero degli Affari interni dell’Ucraina, Kiev è stata colpita con “missili da crociera o balistici”. Un team della Cnn presente sul posto ha detto di aver sentito due grosse esplosioni nel centro della città e una in lontananza, attorno alle 4,30 ore locali (le 3.30 in Italia). Anche alcuni residenti nell’area di Osokorki hanno riferito di aver sentito le esplosioni. Come si vede in alcuni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Unadirussi è cadutasu, la capitale, mentre l’esercito ha assediato varie città lungo la strada tra il confine e la città, arrivando a raggiungere un aeroporto ad appena 130 chilometri dalla Polonia. Secondo quanto riferito da Anton Gerashchenko, consigliere del capo del ministero degli Affari interni dell’è stata colpita con “da crociera o balistici”. Un team della Cnn presente sul posto ha detto di aver sentito due grossenel centro della città e una in lontananza, attorno alle 4,30 ore locali (le 3.30 in Italia). Anche alcuni residenti nell’area di Osokorki hanno riferito di aver sentito le. Come si vede in alcuni ...

Advertising

chetempochefa : L’immagine della serata: a San Pietroburgo i cittadini russi manifestano in piazza contro la guerra. Lo stesso sta… - PaoloCond : Ammirazione per chi è sceso in piazza in Russia a manifestare contro la guerra. Coraggio autentico - MediasetTgcom24 : La guerra in Ucraina, il terrore nello sguardo dei bimbi in fuga #RussiaUkraineConflict #ucraina #guerraucraina… - Dear_Inanna_Z : RT @Antonel24480189: I telegiornali che parlano della guerra Russia Ucraina sono gli stessi che per due lunghissimi anni ci hanno preso rip… - GigiAdinolfi : RT @SMaurizi: ieri sera portavoce del Dipartimento di Stato USA ha condannato la Russia per aver incarcerato giornalisti. Siamo d'accordo.… -