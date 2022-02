Guerra Russia-Ucraina: papà in lacrime saluta la figlia in partenza | Video (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tantissime le foto ed i Video che mostrano la sofferenza ed il lacerante dolore provocato dallo scoppio della Guerra. Un Video mostra un padre che saluta in lacrima la figlia in partenza verso una zona più sicura. La piccola gli dona un foglietto, forse un bigliettino o un disegno. Poi entrambi scoppiano in lacrime e si abbracciano. Poi la bambina si prepara a partire. La piccola si mette a sedere sul suo posto. Il padre le si avvicina e le dà un ultimo saluto appoggiando la mano sul finestrino. Guarda tutti i Video Guerra Russia-Ucraina: auto in fuga da Kiev Video Lunghe colonne d'auto in uscita dalla città di Kiev. È ciò che ...Guerra ... Leggi su panorama (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tantissime le foto ed iche mostrano la sofferenza ed il lacerante dolore provocato dallo scoppio della. Unmostra un padre chein lacrima lainverso una zona più sicura. La piccola gli dona un foglietto, forse un bigliettino o un disegno. Poi entrambi scoppiano ine si abbracciano. Poi la bambina si prepara a partire. La piccola si mette a sedere sul suo posto. Il padre le si avvicina e le dà un ultimo saluto appoggiando la mano sul finestrino. Guarda tutti i: auto in fuga da KievLunghe colonne d'auto in uscita dalla città di Kiev. È ciò che ......

