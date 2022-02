Guerra Russia-Ucraina, nuovo sfogo di Zinchenko: “Dicevano che siamo fratelli. Bastardi, vi odio” (Di venerdì 25 febbraio 2022) nuovo sfogo del terzino del Manchester City, Oleksandr Zinchenko, in merito al conflitto tra la Russia e la sua Ucraina. Questa volta se la prende con tutto il popolo russo, dopo aver attaccato Putin augurandogli una morte atroce per aver scatenato questa Guerra: “Loro Dicevano che siamo fratelli. Bastardi, vi odio”, si legge in una sua Storia Instagram, come didascalia che accompagna il video delle deflagrazioni a Kiev. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022)del terzino del Manchester City, Oleksandr, in merito al conflitto tra lae la sua. Questa volta se la prende con tutto il popolo russo, dopo aver attaccato Putin augurandogli una morte atroce per aver scatenato questa: “Loroche, vi”, si legge in una sua Storia Instagram, come didascalia che accompagna il video delle deflagrazioni a Kiev. SportFace.

