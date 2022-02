Guerra Russia-Ucraina, Mihajlovic si commuove e lascia la conferenza [VIDEO] (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Guerra tra Russia e Ucraina sta condizionando inevitabilmente anche il mondo del calcio, il campionato ucraino è stato sospeso e la finale di Champions League spostata da San Pietroburgo a Parigi. Si tratta di un argomento che ha particolarmente commosso Sinisa Mihajlovic, il tecnico del Bologna si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della partita salvezza contro la Salernitana. “Ho letto una frase, che la Guerra la fanno i ricchi ma sono i poveri a morire. Ricordo al mio Paese, vincemmo la Coppa dei campioni e c’era la Guerra. Quando vincemmo con la Lazio lo scudetto bombardavano. Io speravo sempre che i miei allenamenti durassero una giornata intera per non pensare alla Guerra, perché tornavi a casa e vedevi, ascoltavi, guardavi alla ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 25 febbraio 2022) Latrasta condizionando inevitabilmente anche il mondo del calcio, il campionato ucraino è stato sospeso e la finale di Champions League spostata da San Pietroburgo a Parigi. Si tratta di un argomento che ha particolarmente commosso Sinisa, il tecnico del Bologna si è presentato instampa alla vigilia della partita salvezza contro la Salernitana. “Ho letto una frase, che lala fanno i ricchi ma sono i poveri a morire. Ricordo al mio Paese, vincemmo la Coppa dei campioni e c’era la. Quando vincemmo con la Lazio lo scudetto bombardavano. Io speravo sempre che i miei allenamenti durassero una giornata intera per non pensare alla, perché tornavi a casa e vedevi, ascoltavi, guardavi alla ...

Advertising

chetempochefa : L’immagine della serata: a San Pietroburgo i cittadini russi manifestano in piazza contro la guerra. Lo stesso sta… - PaoloCond : Ammirazione per chi è sceso in piazza in Russia a manifestare contro la guerra. Coraggio autentico - MediasetTgcom24 : La guerra in Ucraina, il terrore nello sguardo dei bimbi in fuga #RussiaUkraineConflict #ucraina #guerraucraina… - Marcopalmaxv : @antoniopolito1 #Ucraina #guerra #russia Pare che i #Sovranisti siano fortissimi in casa e deboli in... trasferta. - Swim4life_it : Il CIO condanna i due governi, istituita Task Force per monitorare la situazione in Ucraina e coordinare l’assisten… -