Guerra Russia-Ucraina, le foto satellitari delle forze militari di Mosca in campo – Video (Di venerdì 25 febbraio 2022) Maxar Technologies ha rilasciato alcune immagini satellitari che mostrano le forze e le attrezzature militari russe vicino al confine con l’Ucraina, incluso un nuovo ospedale da campo messo in piedi nelle ultime 24 ore e un dispiegamento di elicotteri. Le immagini satellitari mostrano anche le forze militari in BieloRussia e i danni alle aree di stoccaggio del carburante e ad altre infrastrutture aeroportuali in un aeroporto in Ucraina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Maxar Technologies ha rilasciato alcune immaginiche mostrano lee le attrezzaturerusse vicino al confine con l’, incluso un nuovo ospedale damesso in piedi nelle ultime 24 ore e un dispiegamento di elicotteri. Le immaginimostrano anche lein Bieloe i danni alle aree di stoccaggio del carburante e ad altre infrastrutture aeroportuali in un aeroporto in. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

chetempochefa : L’immagine della serata: a San Pietroburgo i cittadini russi manifestano in piazza contro la guerra. Lo stesso sta… - PaoloCond : Ammirazione per chi è sceso in piazza in Russia a manifestare contro la guerra. Coraggio autentico - MediasetTgcom24 : La guerra in Ucraina, il terrore nello sguardo dei bimbi in fuga #RussiaUkraineConflict #ucraina #guerraucraina… - AnnalisaAntas : RT @MarazitiMassimo: @ominodelgas @jacopo_iacoboni Questa guerra è cominciata nel 2011, quando Angela Merkel decise di abbandonare l'energi… - osservatore69 : Cmq Ucraina oltre a guerra. Produce cibo per 600 milioni di persone .Granaio di Russia . -