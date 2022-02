Guerra Russia-Ucraina, l’annuncio di Draghi: “Pronti 3.400 militari italiani” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Guerra in Ucraina, Pronti i militari italiani. Le parole del premier Mario Draghi nell’informativa alla Camera sul conflitto Russia-Ucraina danno una panoramica sul tragico momento storico. Come si apprende su Huffingtonpost, che ha reso disponibile il testo integrale dell’informativa, il premier ha sottolineato che “il ritorno della Guerra in Europa non può essere tollerata. Ma l’agenda del presidente russo è vasta, complessa e a lungo premeditata. Ho la sensazione di essere solo allo stato iniziale di un profondo cambiamento delle relazioni internazionali che ci hanno accompagnato nei più di 70 anni dalla fine della Seconda Guerra mondiale”. “L’offensiva ha già colpito in modo tragico la popolazione ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022)in. Le parole del premier Marionell’informativa alla Camera sul conflittodanno una panoramica sul tragico momento storico. Come si apprende su Huffingtonpost, che ha reso disponibile il testo integrale dell’informativa, il premier ha sottolineato che “il ritorno dellain Europa non può essere tollerata. Ma l’agenda del presidente russo è vasta, complessa e a lungo premeditata. Ho la sensazione di essere solo allo stato iniziale di un profondo cambiamento delle relazioni internazionali che ci hanno accompagnato nei più di 70 anni dalla fine della Secondamondiale”. “L’offensiva ha già colpito in modo tragico la popolazione ...

