Guerra Russia-Ucraina, la squadra tedesca dello Schalke 04 rompe con il main sponsor Gazprom: una partnership che valeva 9 milioni (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un tweet per interrompere una relazione lunga 15 anni. "Vista l'escalation di eventi degli ultimi giorni, lo Schalke 04 ha deciso di togliere la scritta Gazprom dalle maglie". Una scelta netta dalla società di Gelsenkirchen, storico club tedesco oggi in seconda divisione, che in questo modo ha annunciato lo stop del rapporto con la società energetica statale russa che sponsorizza le sue maglie dal 2007. A partire dal prossimo fine settimana, al posto del logo Gazprom, sul petto dei giocatori ci sarà solo la scritta "Fc Schalke 04". Un modo per rispondere alle critiche da parte di tifosi e media tedeschi che chiedevano un segnale dopo l'invasione russa del suolo ucraino, visto il rapporto dello Schalke con una delle aziende più vicine al presidente ...

