Guerra Russia-Ucraina: la reazione dell’America Latina (Di venerdì 25 febbraio 2022) La maggior parte dei Paesi dell’America Latina ha condannato la Guerra Russia-Ucraina. Colombia, Argentina e Cile hanno chiesto un rapido ritiro delle truppe russe dall’Ucraina. Tuttavia, alcuni Paesi, in primis Cuba e Venezuela, hanno espresso il loro sostegno a Putin. Guerra Russia-Ucraina: cosa ne pensano i Paesi dell’America Latina? Mentre prosegue la Guerra tra Russia Leggi su periodicodaily (Di venerdì 25 febbraio 2022) La maggior parte dei Paesiha condannato la. Colombia, Argentina e Cile hanno chiesto un rapido ritiro delle truppe russe dall’. Tuttavia, alcuni Paesi, in primis Cuba e Venezuela, hanno espresso il loro sostegno a Putin.: cosa ne pensano i Paesi? Mentre prosegue latra

Advertising

chetempochefa : L’immagine della serata: a San Pietroburgo i cittadini russi manifestano in piazza contro la guerra. Lo stesso sta… - PaoloCond : Ammirazione per chi è sceso in piazza in Russia a manifestare contro la guerra. Coraggio autentico - MediasetTgcom24 : La guerra in Ucraina, il terrore nello sguardo dei bimbi in fuga #RussiaUkraineConflict #ucraina #guerraucraina… - charlie0960mz : RT @chetempochefa: L’immagine della serata: a San Pietroburgo i cittadini russi manifestano in piazza contro la guerra. Lo stesso sta avven… - NFusardi : RT @LuceDeLaurentis: A #Mosca e #SanPietroburgo, e in altre città della #Russia. I cittadini che, con coraggio, stanno manifestando in piaz… -