Guerra Russia-Ucraina, la Cina sostiene Putin in funzione anti-Usa: ma ora chiede la tregua. Nyt: “Da mesi rifiutano di lavorare per la pace” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mentre l’avanzata in Donbass delle truppe filo-russe sembra essere inarrestabile e i militari di Mosca sono ormai a Kiev pronti a piegare le ultime, deboli resistenze dell’esercito ucraino, la possibile svolta della Guerra è arrivata in poche ore. Uno scambio di messaggi a distanza tra l’esecutivo russo e quello ucraino ha aperto le porte a un nuovo tavolo negoziale tra le parti, sempre a Minsk. Grande timoniere, dietro le quinte, la Cina di Xi Jinping che prima ha appoggiato il Cremlino in funzione anti-americana e, adesso, tenta di ristabilire una tregua per evitare una totale destabilizzazione dell’area. In mattinata era stato il ministro degli Esteri russo, Serghej Lavrov, a riportare il tema dei nuovi colloqui in cima all’agenda dei due Paesi rivali ribadendo, come successo anche nelle ore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mentre l’avanzata in Donbass delle truppe filo-russe sembra essere inarrestabile e i militari di Mosca sono ormai a Kiev pronti a piegare le ultime, deboli resistenze dell’esercito ucraino, la possibile svolta dellaè arrivata in poche ore. Uno scambio di messaggi a distanza tra l’esecutivo russo e quello ucraino ha aperto le porte a un nuovo tavolo negoziale tra le parti, sempre a Minsk. Grande timoniere, dietro le quinte, ladi Xi Jinping che prima ha appoggiato il Cremlino in-americana e, adesso, tenta di ristabilire unaper evitare una totale destabilizzazione dell’area. In mattinata era stato il ministro degli Esteri russo, Serghej Lavrov, a riportare il tema dei nuovi colloqui in cima all’agenda dei due Paesi rivali ribadendo, come successo anche nelle ore ...

