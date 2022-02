Guerra Russia-Ucraina: in Bundesliga minuto di silenzio prima delle gare (Di venerdì 25 febbraio 2022) “La DFL condanna l’attacco russo all’Ucraina con la massima fermezza. La Guerra, in qualsiasi forma, è inaccettabile e incompatibile con i valori dello sport. La nostra preoccupazione è per le persone colpite sul posto. Il DFL è in contatto con le associazioni nazionali e internazionali su questo tema. Il Comitato Esecutivo della DFL raccomanda ai club di Bundesliga e di Bundesliga 2 di osservare un minuto di silenzio per la pace, e in segno di solidarietà, per la prossima giornata”. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della Lega tedesca in vista del prossimo turno di campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) “La DFL condanna l’attacco russo all’con la massima fermezza. La, in qualsiasi forma, è inaccettabile e incompatibile con i valori dello sport. La nostra preoccupazione è per le persone colpite sul posto. Il DFL è in contatto con le associazioni nazionali e internazionali su questo tema. Il Comitato Esecutivo della DFL raccomanda ai club die di2 di osservare undiper la pace, e in segno di solidarietà, per la prossima giornata”. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della Lega tedesca in vista del prossimo turno di campionato. SportFace.

