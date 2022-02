Guerra Russia-Ucraina, il secondo giorno si apre con i bombardamenti (Di venerdì 25 febbraio 2022) . La città di Kiev sta per cadere nelle mani dei Russi Continuano a suonare le sirene antiaeree nella città di Kiev. I russi sono alle porte della città. Intorno alle 7:30 (le 6:30 in Italia) le autorità locali hanno esortato i residenti a nascondersi nei rifugi antiaerei. bombardamenti si registrano nella capitale Ucraina, ma anche in altre città come Leopoli. Molti i luoghi cruciali nelle mani di Mosca, come Chernobyl dove il personale è ostaggio dei russi. Il portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha detto: “Si tratta di un’azione illegale e pericolosa, che potrebbe minare il servizio civile di routine necessario per mantenere e proteggere gli impianti di scorie nucleari. Chiediamo il rilascio immediato”. Questa è Kiev pochi minuti fa 25/2/2022 #UkraineInvasion #Kiev #Ukraine pic.twitter.com/oDhKfuXzIM — Mirko Del Giudice (@MirkoDelGiudice) ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) . La città di Kiev sta per cadere nelle mani dei Russi Continuano a suonare le sirene antiaeree nella città di Kiev. I russi sono alle porte della città. Intorno alle 7:30 (le 6:30 in Italia) le autorità locali hanno esortato i residenti a nascondersi nei rifugi antiaerei.si registrano nella capitale, ma anche in altre città come Leopoli. Molti i luoghi cruciali nelle mani di Mosca, come Chernobyl dove il personale è ostaggio dei russi. Il portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha detto: “Si tratta di un’azione illegale e pericolosa, che potrebbe minare il servizio civile di routine necessario per mantenere e proteggere gli impianti di scorie nucleari. Chiediamo il rilascio immediato”. Questa è Kiev pochi minuti fa 25/2/2022 #UkraineInvasion #Kiev #Ukraine pic.twitter.com/oDhKfuXzIM — Mirko Del Giudice (@MirkoDelGiudice) ...

