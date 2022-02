Guerra Russia-Ucraina: il principe Harry e Meghan Markle rilasciano una dichiarazione (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il principe Harry e Meghan Markle hanno pubblicato una dichiarazione sul sito web della loro Archewell denunciando l’invasione russa dell’Ucraina. I Sussex hanno rotto il silenzio condannando le azioni commesse in queste ore dalle truppe di Putin. Finora nessun membro della Famiglia Reale si era esposto in merito, rispettando i protocolli che impongono loro di non avere opinioni politiche. La condanna della Guerra nel discorso del principe Harry e di Meghan Markle Il principe Harry e Meghan Markle si sono espressi commentando l’invasione della Russia in Ucraina. Con una dichiarazione ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ilhanno pubblicato unasul sito web della loro Archewell denunciando l’invasione russa dell’. I Sussex hanno rotto il silenzio condannando le azioni commesse in queste ore dalle truppe di Putin. Finora nessun membro della Famiglia Reale si era esposto in merito, rispettando i protocolli che impongono loro di non avere opinioni politiche. La condanna dellanel discorso dele diIlsi sono espressi commentando l’invasione dellain. Con una...

