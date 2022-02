Guerra Russia-Ucraina, il comandante dei volontari di Kiev Obolon: “Il nemico è solo Mosca, resisteremo” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Non basta (l’arma, ndr) per fermare gli elicotteri e i carri armati. Ho bisogno di qualcosa per fermarli. Il nemico è Mosca, un solo nemico, è Mosca, che si e’ introdotta nel mio Paese, che è responsabile del fatto che io non veda la mia famiglia. Non posso vivere in queste condizioni, devo combattere, dobbiamo combattere, combatteremo e vinceremo. Questa aggressione deve essere fermata in qualsiasi condizione. Questa aggressione deve essere fermata. Stiamo combattendo, resisteremo”. Così Bob, il comandante della difesa territoriale del distretto di Kiev Obolon, reparto composto da volontari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Non basta (l’arma, ndr) per fermare gli elicotteri e i carri armati. Ho bisogno di qualcosa per fermarli. Il, un, è, che si e’ introdotta nel mio Paese, che è responsabile del fatto che io non veda la mia famiglia. Non posso vivere in queste condizioni, devo combattere, dobbiamo combattere, combatteremo e vinceremo. Questa aggressione deve essere fermata in qualsiasi condizione. Questa aggressione deve essere fermata. Stiamo combattendo,”. Così Bob, ildella difesa territoriale del distretto di, reparto composto da. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

