Guerra Russia-Ucraina, finale di Champions League spostata da San Pietroburgo a Parigi. Il Cremlino: “È una vergogna” (Di venerdì 25 febbraio 2022) La finale della Champions League del 2022 non si giocherà più a San Pietroburgo: in risposta alla scelta della Russia di invadere l’Ucraina, il Comitato esecutivo della Uefa riunito d’urgenza ha deciso di spostare la sede della finale in Francia, a Parigi. Il Cremlino ha risposto alla decisione della Uefa di questa mattina definendola una “vergogna”. Il match più importante dell’anno calcistico si sarebbe dovuto giocare alla Gazprom Arena, lo stadio dello Zenit San Pietroburgo con una capienza di 68mila posti, il 28 maggio del 2022. È la terza volta che avviene uno spostamento di sede della finale di Champions League, anche se con motivazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ladelladel 2022 non si giocherà più a San: in risposta alla scelta delladi invadere l’, il Comitato esecutivo della Uefa riunito d’urgenza ha deciso di spostare la sede dellain Francia, a. Ilha risposto alla decisione della Uefa di questa mattina definendola una “”. Il match più importante dell’anno calcistico si sarebbe dovuto giocare alla Gazprom Arena, lo stadio dello Zenit Sancon una capienza di 68mila posti, il 28 maggio del 2022. È la terza volta che avviene uno spostamento di sede delladi, anche se con motivazioni ...

