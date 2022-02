Guerra Russia Ucraina, Draghi: «Sono i giorni più bui della storia europea. Zelensky nascosto, ci ha detto "non ha più tempo"» (Di venerdì 25 febbraio 2022) «L'offensiva ha già colpito in modo tragico la popolazione Ucraina: il Ministero dell'Interno ucraino registra vittime civili. Le immagini a cui assistiamo - di cittadini inermi... Leggi su ilmattino (Di venerdì 25 febbraio 2022) «L'offensiva ha già colpito in modo tragico la popolazione: il Ministero dell'Interno ucraino registra vittime civili. Le immagini a cui assistiamo - di cittadini inermi...

