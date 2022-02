Guerra Russia Ucraina, Draghi: 'Sono i giorni più bui della storia europea. Zelensky nascosto, ci ha detto 'non ha più tempo'' (Di venerdì 25 febbraio 2022) ' L'offensiva ha già colpito in modo tragico la popolazione Ucraina: il Ministero dell'Interno ucraino registra vittime civili. Le immagini a cui assistiamo - di cittadini inermi costretti a ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 febbraio 2022) ' L'offensiva ha già colpito in modo tragico la popolazione: il Ministero dell'Interno ucraino registra vittime civili. Le immagini a cui assistiamo - di cittadini inermi costretti a ...

Advertising

chetempochefa : L’immagine della serata: a San Pietroburgo i cittadini russi manifestano in piazza contro la guerra. Lo stesso sta… - PaoloCond : Ammirazione per chi è sceso in piazza in Russia a manifestare contro la guerra. Coraggio autentico - MediasetTgcom24 : La guerra in Ucraina, il terrore nello sguardo dei bimbi in fuga #RussiaUkraineConflict #ucraina #guerraucraina… - gabrielecatania : Putin non è pazzo; è invece pazzia paragonare la guerra di aggressione della #Russia all'#Ucraina a 'un divorzio, [… - La_lauren01 : Si sono lasciati convincere sul fatto che le misure introdotte nella “guerra contro il covid” fossero volte a tutel… -