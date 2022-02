Guerra Russia-Ucraina, cosa succede a Kiev: russi alle porte, per gli 007 Usa la capitale cadrà in pochi giorni (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le forze russe entrano a Kiev a poco più di 24 ore dall'annuncio di Putin sull'inizio dell'attacco all'Ucraina. Il giorno dopo l'inizio dell'invasione, le esplosioni al... Leggi su ilmattino (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le forze russe entrano aa poco più di 24 ore dall'annuncio di Putin sull'inizio dell'attacco all'. Il giorno dopo l'inizio dell'invasione, le esplosioni al...

Advertising

chetempochefa : L’immagine della serata: a San Pietroburgo i cittadini russi manifestano in piazza contro la guerra. Lo stesso sta… - PaoloCond : Ammirazione per chi è sceso in piazza in Russia a manifestare contro la guerra. Coraggio autentico - MediasetTgcom24 : La guerra in Ucraina, il terrore nello sguardo dei bimbi in fuga #RussiaUkraineConflict #ucraina #guerraucraina… - bluemoonblue00 : RT @magariforse: Un carro è passato sopra un’auto. Dentro vi era un pensionato ucraino salvo per miracolo. Sotto metterò delle foto del c… - ShaktiTemple : RT @magariforse: Un carro è passato sopra un’auto. Dentro vi era un pensionato ucraino salvo per miracolo. Sotto metterò delle foto del c… -