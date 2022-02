Guerra Russia Ucraina: cosa rischia l’Italia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Una Guerra alle porte dell’Europa ha destabilizzato le coscienze di tutti, in gioco c’è la vita delle persone e un futuro sempre più incerto e sempre più spaventoso. All’indomani della pandemia i cui effetti sono tutti tranne che finiti gli Stati devono anche preoccuparsi dei possibili risvolti che potranno realizzarsi con gli scontri tra Russia e Ucraina. Già ieri, quello che passerà alla storia come il giovedì nero, alla notizia dei bombardamenti russi sull’Ucraina le banche asiatiche europee ed Italiane hanno conosciuto dei crolli inesorabili. Per l’Italia rischia di aprirsi un capitolo drammatico. Siamo infatti il Paese che più risente della cosiddetta questione della “sicurezza energetica”, le nostre fonti di energia dipendono strettamente da Mosca. La fornitura di gas ... Leggi su zon (Di venerdì 25 febbraio 2022) Unaalle porte dell’Europa ha destabilizzato le coscienze di tutti, in gioco c’è la vita delle persone e un futuro sempre più incerto e sempre più spaventoso. All’indomani della pandemia i cui effetti sono tutti tranne che finiti gli Stati devono anche preoccuparsi dei possibili risvolti che potranno realizzarsi con gli scontri tra. Già ieri, quello che passerà alla storia come il giovedì nero, alla notizia dei bombardamenti russi sull’le banche asiatiche europee ed Italiane hanno conosciuto dei crolli inesorabili. Perdi aprirsi un capitolo drammatico. Siamo infatti il Paese che più risente della cosiddetta questione della “sicurezza energetica”, le nostre fonti di energia dipendono strettamente da Mosca. La fornitura di gas ...

