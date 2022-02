Guerra Russia-Ucraina, a Kiev garage degli hotel usati come rifugi: persone accampate al Radisson Blu – Video (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mentre continua l’attacco russo in Ucraina, a Kiev diverse persone hanno trovato riparo all’hotel Radisson Blu nel centro città. In molti si sono accampati soprattutto nei garage della struttura con lenzuola e cuscini adagiati a terra. Le porte in vetro dell’albergo sono state rinforzate. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mentre continua l’attacco russo in, adiversehanno trovato riparo all’Blu nel centro città. In molti si sono accampati soprattutto neidella struttura con lenzuola e cuscini adagiati a terra. Le porte in vetro dell’albergo sono state rinforzate. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

chetempochefa : L’immagine della serata: a San Pietroburgo i cittadini russi manifestano in piazza contro la guerra. Lo stesso sta… - PaoloCond : Ammirazione per chi è sceso in piazza in Russia a manifestare contro la guerra. Coraggio autentico - MediasetTgcom24 : La guerra in Ucraina, il terrore nello sguardo dei bimbi in fuga #RussiaUkraineConflict #ucraina #guerraucraina… - Valenti07388668 : RT @SkyTG24: Guerra in #Ucraina, Di Maio: “#Russia estromessa dal Consiglio d'Europa” - lscianella : RT @flayawa: ISRAELE condanna la Russia: “La guerra non è lo strumento per risolvere i conflitti” Chissà che ne pensano in Palestina… -