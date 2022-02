Guerra in Ucraina, Zelensky: “Negoziamo”. Putin all'esercito di Kiev: “Prendete il potere”. E limita l’accesso a Facebook. Stoltenberg: “Mosca ha anche altri obiettivi”. L’Italia manda 2 mila uomini (Di venerdì 25 febbraio 2022) La diretta della seconda giornata dell’attacco. La capitale bombardata. Il presidente ucraino: «Lasciati soli a difenderci, colpiscono anche i civili». La Cina: «Sostegno ai negoziati». Draghi: azione di Guerra inaccettabile». Leggi su lastampa (Di venerdì 25 febbraio 2022) La diretta della seconda giornata dell’attacco. La capitale bombardata. Il presidente ucraino: «Lasciati soli a difenderci, colpisconoi civili». La Cina: «Sostegno ai negoziati». Draghi: azione diinaccettabile».

FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - OrnellaVanoni : Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - enapesi : RT @sbonaccini: Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - GiulianaSorren : RT @sbonaccini: Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? -