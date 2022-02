Guerra in Ucraina, Zelensky a Putin: “Negoziamo”. Lavrov: “Prima deponi le armi” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Kiev – Dopo l’inizio della Guerra in Ucraina, il presidente ucraino Voldymyr Zelensky torna a chiedere alla Russia e al suo presidente Vladimir Putin di negoziare. In nuovo videomessaggio, Zelensky ha detto: “Voglio fare appello ancora una volta al presidente della Federazione russa perché si sieda al tavolo del negoziato e fermi la morte delle persone”. Dal canto suo, la Russia è pronta a negoziare se Kiev “depone le armi”, ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, nel corso di un punto stampa. “Siamo pronti per i negoziati, in qualsiasi momento, non appena le forze armate ucraine ascolteranno la nostra richiesta e deporranno le armi”, ha spiegato all’indomani dell’inizio dell’offensiva russa in Ucraina. La Russia ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 25 febbraio 2022) Kiev – Dopo l’inizio dellain, il presidente ucraino Voldymyrtorna a chiedere alla Russia e al suo presidente Vladimirdi negoziare. In nuovo videomessaggio,ha detto: “Voglio fare appello ancora una volta al presidente della Federazione russa perché si sieda al tavolo del negoziato e fermi la morte delle persone”. Dal canto suo, la Russia è pronta a negoziare se Kiev “depone le”, ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei, nel corso di un punto stampa. “Siamo pronti per i negoziati, in qualsiasi momento, non appena le forze armate ucraine ascolteranno la nostra richiesta e deporranno le”, ha spiegato all’indomani dell’inizio dell’offensiva russa in. La Russia ...

