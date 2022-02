Guerra in Ucraina: UE vara nuove sanzioni contro la Russia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mentre continuano i combattimenti nella Guerra in Ucraina, l’UE ha annunciato nuove sanzioni “massicce” contro la Russia. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che le sanzioni mirano ad erodere l’economia russa. Intanto, in Russia, migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro la decisione di Putin di invadere Leggi su periodicodaily (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mentre continuano i combattimenti nellain, l’UE ha annunciato“massicce”la. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che lemirano ad erodere l’economia russa. Intanto, in, migliaia di persone sono scese in piazza per protestarela decisione di Putin di invadere

