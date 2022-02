Guerra in Ucraina, Prodi: Le sanzioni alla Russia colpiranno Italia e Germania, America ora sia solidale (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Se la situazione va avanti così ancora per qualche giorno la ripresa si ferma o almeno rallenta seriamente. Questa Guerra peserà sulla ripresa mondiale. È anche possibile un’accelerazione dell’inflazione e una più immediata reazione delle banche centrali, che già stavano programmando una stretta graduale”. Romano Prodi parla con il Corriere della Sera degli scenari economici che si potrebbero aprire in Italia e in Europa a causa della Guerra fra Russia e Ucraina. ”Sia le sanzioni in generale che quelle eventuali sul settore dell’energia – aggiunge – colpirebbero particolarmente il nostro Paese. In Europa, per essere esatti, colpirebbero soprattutto l’Italia e la Germania perché sono le economie che esportano più beni strumentali ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Se la situazione va avanti così ancora per qualche giorno la ripresa si ferma o almeno rallenta seriamente. Questapeserà sulla ripresa mondiale. È anche possibile un’accelerazione dell’inflazione e una più immediata reazione delle banche centrali, che già stavano programmando una stretta graduale”. Romanoparla con il Corriere della Sera degli scenari economici che si potrebbero aprire ine in Europa a causa dellafra. ”Sia lein generale che quelle eventuali sul settore dell’energia – aggiunge – colpirebbero particolarmente il nostro Paese. In Europa, per essere esatti, colpirebbero soprattutto l’e laperché sono le economie che esportano più beni strumentali ...

