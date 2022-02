Guerra in Ucraina, Nations League a rischio: l’annuncio della Federazione irlandese (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Guerra in Ucraina ha conseguenze inevitabili anche sul mondo del calcio. A rischio il regolare svolgimento della Nations League Come riporta Sky Sports UK, la Federazione irlandese ha annunciato di essere in continuo contatto con quella Ucraina e l’UEFA per capire cosa ne sarà della gara di Nations League in programma tra le due Nazionali il prossimo 14 giugno a Leopoli. La Guerra in Ucraina, come già accaduto per la Champions League, potrebbe quindi modificare ora anche il calendario delle Nazionali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lainha conseguenze inevitabili anche sul mondo del calcio. Ail regolare svolgimentoCome riporta Sky Sports UK, laha annunciato di essere in continuo contatto con quellae l’UEFA per capire cosa ne saràgara diin programma tra le due Nazionali il prossimo 14 giugno a Leopoli. Lain, come già accaduto per la Champions, potrebbe quindi modificare ora anche il calendario delle Nazionali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

