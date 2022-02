Guerra in Ucraina: lo Schalke 04 toglie lo sponsor russo Gazprom (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lo scoppio della Guerra in Ucraina ha toccato anche il mondo del calcio. A tal proposito, lo Schalke 04, club di Bundesliga, ha preso una posizione netta nei confronti della Russia decidendo di togliere dalle proprie maglie il logo dello sponsor sovietico Gazprom sostituendolo con il nome del club. Guerra IN Ucraina: LO SCALKE 04 BOICOTTA LA RUSSIA? Una scelta coraggiosa quella del club tedesco che ha voluto a suo modo condannare fermamente l’attacco della Russia all’ Ucraina, sancendo di fatto la rottura con lo sponsor che garantiva introiti importanti. La partenship tra lo Schalke 04 e il colosso energetico russo dura dal 2007. Quest’ ultimo ha garantito circa 100 milioni ai ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lo scoppio dellainha toccato anche il mondo del calcio. A tal proposito, lo04, club di Bundesliga, ha preso una posizione netta nei confronti della Russia decidendo dire dalle proprie maglie il logo dellosovieticosostituendolo con il nome del club.IN: LO SCALKE 04 BOICOTTA LA RUSSIA? Una scelta coraggiosa quella del club tedesco che ha voluto a suo modo condannare fermamente l’attacco della Russia all’, sancendo di fatto la rottura con loche garantiva introiti importanti. La partenship tra lo04 e il colosso energeticodura dal 2007. Quest’ ultimo ha garantito circa 100 milioni ai ...

