Guerra in Ucraina, l'Eurovision squalifica la Russia: il comunicato (Di venerdì 25 febbraio 2022) La European Broadcasting Union (Ebu), organizzatrice dell'Eurovision Song Contest ha deciso di fare marcia indietro annunciando che la Russia non parteciperà alla competizione che a maggio si svolgerà a Torino. Guerra in Ucraina, l'Eurovision squalifica la Russia Subito dopo l'inizio del conflitto a chiedere proprio all'Ebu l'espulsione degli artisti russi era stata l'emittente di Stato...

