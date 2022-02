Guerra in Ucraina, le forze militari della Russia entrano a Kiev (Di venerdì 25 febbraio 2022) Kiev – Le forze russe sono entrate a Kiev nella seconda giornata di Guerra. Unità militari russe sono entrate nella capitale dell’Ucraina, secondo il ministero della Difesa di Kiev. “Sabotatori” russi sono stati localizzati nel distretto di Obolon nella zona nord della città, fa sapere il ministero su Facebook. L’agenzia Dpa sottolinea come si tratti di informazioni che non possono essere verificate in modo indipendente. La notizia arriva dopo che Kyiv Independent scriveva di “forze russe entrate nel distretto di Obolon”, a circa 10 chilometri dal centro di Kiev. Ci sarebbero combattimenti in corso e il ministero della Difesa chiede agli abitanti di rimanere in casa. Il ministero ha ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 25 febbraio 2022)– Lerusse sono entrate anella seconda giornata di. Unitàrusse sono entrate nella capitale dell’, secondo il ministeroDifesa di. “Sabotatori” russi sono stati localizzati nel distretto di Obolon nella zona nordcittà, fa sapere il ministero su Facebook. L’agenzia Dpa sottolinea come si tratti di informazioni che non possono essere verificate in modo indipendente. La notizia arriva dopo che Kyiv Independent scriveva di “russe entrate nel distretto di Obolon”, a circa 10 chilometri dal centro di. Ci sarebbero combattimenti in corso e il ministeroDifesa chiede agli abitanti di rimanere in casa. Il ministero ha ...

