Guerra in Ucraina, la Uefa punisce la Russia: finale di Champions da S. Pietroburgo a Parigi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Comitato Esecutivo della Uefa ha deciso: San Pietroburgo non sarà la sede della finale di Champions League 2022. Come annunciato giovedì, giorno dell’inizio delle ostilità militari in terra Ucraina, il principale organo calcistico europeo ha messo subito in campo provvedimenti seri: “La Uefa condivide la grande preoccupazione della comunità internazionale per la sicurezza in Europa e condanna fermamente l’invasione militare russa in Ucraina. In qualità di organo di governo del calcio europeo, la Uefa lavora incessantemente per far crescere e promuovere il calcio secondo valori europei comuni come la pace e il rispetto dei diritti umani, nello spirito della Carta Olimpica. Rimaniamo solidali con la comunità calcistica in Ucraina e ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Comitato Esecutivo dellaha deciso: Sannon sarà la sede delladiLeague 2022. Come annunciato giovedì, giorno dell’inizio delle ostilità militari in terra, il principale organo calcistico europeo ha messo subito in campo provvedimenti seri: “Lacondivide la grande preoccupazione della comunità internazionale per la sicurezza in Europa e condanna fermamente l’invasione militare russa in. In qualità di organo di governo del calcio europeo, lalavora incessantemente per far crescere e promuovere il calcio secondo valori europei comuni come la pace e il rispetto dei diritti umani, nello spirito della Carta Olimpica. Rimaniamo solidali con la comunità calcistica ine ...

