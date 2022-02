Guerra in Ucraina, la Russia esclusa dall’Eurovision 2022. Cancellata anche la finale della Champions a San Pietroburgo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le sanzioni alla Russia dopo l’invasione in Ucraina non sono solo economiche. Dopo l’esclusione da parte dell’Uefa per la finale di Champions, ecco che arriva il “no” di Eurovision, che decide di non far partecipare la Russia alla competizione canora prevista a Torino dal 10 al 14 maggio. A darne notizia il CDA, nonostante un primo via libera dato ieri perché evento è “culturale e apolitico”. Ma la reazione di moltissime persone, oltre che di personaggi dello spettacolo, ha fatto fare un passo indietro agli organizzatori, che adesso hanno annunciato lo stop ai russi. Eurovision: no alla Russia A richiedere che la Russia fosse esclusa dalla competizione canora era stata la rete televisiva nazionale Ucraina UA:PBC. L’EBU (European ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le sanzioni alladopo l’invasione innon sono solo economiche. Dopo l’esclusione da parte dell’Uefa per ladi, ecco che arriva il “no” di Eurovision, che decide di non far partecipare laalla competizione canora prevista a Torino dal 10 al 14 maggio. A darne notizia il CDA, nonostante un primo via libera dato ieri perché evento è “culturale e apolitico”. Ma la reazione di moltissime persone, oltre che di personaggi dello spettacolo, ha fatto fare un passo indietro agli organizzatori, che adesso hanno annunciato lo stop ai russi. Eurovision: no allaA richiedere che lafossedalla competizione canora era stata la rete televisiva nazionaleUA:PBC. L’EBU (European ...

