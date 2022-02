Guerra in Ucraina, Kiev è caduta. Le truppe russe sono vicine alla sede del Parlamento. Mosca nega ai suoi media di aver bombardato la Capitale. Draghi: “Zelensky è nascosto da qualche parte e non ha più tempo” (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Guerra in Ucraina è alla sua fase cruciale. Si stringe, infatti, dopo i bombardamenti della notte (leggi l’articolo), l’assedio intorno a Kiev, suonano le sirene. Alcuni profili social iniziano a mostrare mezzi militari russi sulle strade alla periferia della Capitale a Obolon. In uno di questi, un carro armato volontariamente va contro una vettura che avanza in senso opposto schiacciandola e passandole sopra. Guerra in Ucraina, le truppe russe sono a meno di 10 chilometri dal centro di Kiev Secondo quanto riporta lo Stato maggiore dell’esercito “spie” e “sabotatori” russi sono a tre miglia da Kiev. Stando a quanto riporta Sky News, spari si sentono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lainsua fase cruciale. Si stringe, infatti, dopo i bombardamenti della notte (leggi l’articolo), l’assedio intorno a, suonano le sirene. Alcuni profili social iniziano a mostrare mezzi militari russi sulle stradeperiferia dellaa Obolon. In uno di questi, un carro armato volontariamente va contro una vettura che avanza in senso opposto schiacciandola e passandole sopra.in, lea meno di 10 chilometri dal centro diSecondo quanto riporta lo Stato maggiore dell’esercito “spie” e “sabotatori” russia tre miglia da. Stando a quanto riporta Sky News, spari si sentono ...

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - nino_pitrone : RT @dukana2: L'#Ucraina, la #guerra, il #gas, la #Russia…tutto quello che potevamo fare per liberarci dalla tirannia delle trivelle ??#rinn… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - La vita che non c'è più nella capitale ucraina in guerra La popolazione di K… -