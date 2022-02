Guerra in Ucraina, il mondo dello sport prende posizione contro Putin. Anche gli atleti russi chiedono Pace (Di venerdì 25 febbraio 2022) “No war please“ ha scritto il tennista russo, n. 7 del mondo Andrey Rublev sulla telecamera poche ore fa come messaggio post semifinale vinta nella lontana Dubai. Ma non è il solo. Molto sta accadendo in queste ore a causa della Guerra in Ucraina Anche nel mondo dello sport. Le prime dichiarazioni a fare il giro del mondo sono state quelle dell’ex Ct della Nazionale Ucraina di calcio Andriy Shevchenko ieri. E a stretto giro sono arrivate Anche quelle di altri sportivi del paese attaccato dal Cremlino. “Tutto il mondo libero deve sapere che ora soltanto l’Ucraina si frappone tra loro ed un regime folle!”. Ha twittato Aleksandr Dolgopolov (Anche lui ex ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 25 febbraio 2022) “No war please“ ha scritto il tennista russo, n. 7 delAndrey Rublev sulla telecamera poche ore fa come messaggio post semifinale vinta nella lontana Dubai. Ma non è il solo. Molto sta accadendo in queste ore a causa dellainnel. Le prime dichiarazioni a fare il giro delsono state quelle dell’ex Ct della Nazionaledi calcio Andriy Shevchenko ieri. E a stretto giro sono arrivatequelle di altriivi del paese attaccato dal Cremlino. “Tutto illibero deve sapere che ora soltanto l’si frappone tra loro ed un regime folle!”. Ha twittato Aleksandr Dolgopolov (lui ex ...

