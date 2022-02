Guerra in Ucraina, il calciatore Junior Moraes chiamato alle armi: il dramma del calciatore dello Shakhtar (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Guerra tra Ucraina e Russia ha portato inevitabili conseguenze al mondo del calcio, prima con la sospensione del campionato ucraino poi con la decisione di spostare la finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi. Una storia particolare riguarda Junior Moraes. Il presidente Zelensky ha dichiarato lo stato di mobilitazione generale valida per 90 giorni. La misura vieta ai cittadini ucraini maschi di lasciare il Paese e chiama alle armi tutte le reclute. Tra i cittadini coinvolti potrebbe esserci anche il brasiliano Junior Moraes, attaccante dello Shakhtar. Moraes è diventato cittadino ucraino nel 2019. Attualmente si trova in un hotel di Kiev insieme ai compagni dopo l’inizio dei ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 25 febbraio 2022) Latrae Russia ha portato inevitabili conseguenze al mondo del calcio, prima con la sospensione del campionato ucraino poi con la decisione di spostare la finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi. Una storia particolare riguarda. Il presidente Zelensky ha dichiarato lo stato di mobilitazione generale valida per 90 giorni. La misura vieta ai cittadini ucraini maschi di lasciare il Paese e chiamatutte le reclute. Tra i cittadini coinvolti potrebbe esserci anche il brasiliano, attaccanteè diventato cittadino ucraino nel 2019. Attualmente si trova in un hotel di Kiev insieme ai compagni dopo l’inizio dei ...

