Guerra in Ucraina, il bombardamento di Kiev: «Abbiamo abbattuto un velivolo russo» – Il video (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un video pubblicato sul profilo Twitter delle Forze Armate ucraine mostra alcune immagini del bombardamento di Kiev da parte dell'esercito russo. «I criminali di Guerra (russi, ndr) hanno sparato su aree civili di Kiev. Ma la nostra contraerea non ha permesso loro di raggiungere l'obiettivo», scrive il profilo. Il consigliere del ministero dell'Interno ucraino Anton Gerashchenko ha scritto su Facebook che il sistema missilistico di Kiev ha abbattuto un missile russo. Finora il bilancio dell'attacco di questa notte è di tre feriti. Poco prima delle 7 (le 6 ora italiana) si sono sentite anche le sirene antiaeree suonare, così come a Leopoli nell'ovest del paese. Un altro filmato mostrato dalle Forze Armate ucraine mostra invece la ...

