Guerra in Ucraina, Guardiola: «Gli innocenti pagano le conseguenze a un prezzo terribile» (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’allenatore del Manchester City Guardiola ha parlato della Guerra in Ucraina Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, in conferenza stampa ha parlato della Guerra in Ucraina. LE PAROLE – «Amiamo tutti il ??Paese in cui siamo nati. E se uccidono la tua gente, persone innocenti… Come ti sentiresti? Ho parlato con Zinchenko in privato con lui, è un ragazzo molto forte, si è allenato nei giorni scorsi e domani sarà con la squadra. Ricordo quello che è successo in Jugoslavia, nessuno ha fatto niente. Ci sono molte guerre nel mondo e tante persone innocenti muoiono quando vorrebbero solo vivere in pace. Tutti vogliono una casa, dormire bene, cibo in tavola e amore. Gli innocenti pagano sempre le ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’allenatore del Manchester Cityha parlato dellainPep, allenatore del Manchester City, in conferenza stampa ha parlato dellain. LE PAROLE – «Amiamo tutti il ??Paese in cui siamo nati. E se uccidono la tua gente, persone… Come ti sentiresti? Ho parlato con Zinchenko in privato con lui, è un ragazzo molto forte, si è allenato nei giorni scorsi e domani sarà con la squadra. Ricordo quello che è successo in Jugoslavia, nessuno ha fatto niente. Ci sono molte guerre nel mondo e tante personemuoiono quando vorrebbero solo vivere in pace. Tutti vogliono una casa, dormire bene, cibo in tavola e amore. Glisempre le ...

Advertising

FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - Beppe_murg : RT @fanpage: Durissimo attacco del presidente ucraino al premier Mario Draghi. 'La prossima volta cercherò di spostare l'agenda di guerra p… - socialista_it : RT @yenisey74: La guerra è tutta da condannare, ma voi preferite far finta di non sapere che dal 2014 i militari ucraini bombardano le reg… -