Guerra in Ucraina e piano di difesa Nato: l'impegno militare dell'Italia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Militari Italiani pronti a fare parte del piano di difesa Nato, attivato dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Ad anticipare lo scenario è stato il presidente del Consiglio Mario Draghi, il cui discorso alla Camera dei Deputati è stato interrotto da un lungo applauso nel momento in cui ha ringraziato il ministro della difesa Guerini e le forze armate per la loro «prontezza e preparazione». piano di difesa, Draghi: «Nato si è già attivata» La Nato non interverrà direttamente in Ucraina, ma si porrà a difesa dei confini dell'Unione Europea e dei paesi limitrofi a quelle che sono le zone di ...

